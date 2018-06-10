В Бийске похитили более 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

В 2016 году компания, которую возглавлял один из обвиняемых, выиграла право на оказание услуг по захоронению опасных отходов предприятия "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш". Отходы подлежали утилизации на специальном полигоне в Томской области.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемые наладили фиктивный документооборот. Они перевезли отходы в непредназначенное для этого место, а выделенные деньги похитили.

Уголовное дело направили в Бийский городской суд.