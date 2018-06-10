В Бийске похитили более 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

Сегодня, 16:12.
Происшествия

Троих жителей Бийска обвиняют в том, что они присвоили себе более 40 миллионов рублей, которые были выделены на утилизацию опасных отходов. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края.

Задержание подозреваемых.
Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

В 2016 году компания, которую возглавлял один из обвиняемых, выиграла право на оказание услуг по захоронению опасных отходов предприятия "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш". Отходы подлежали утилизации на специальном полигоне в Томской области.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемые наладили фиктивный документооборот. Они перевезли отходы в непредназначенное для этого место, а выделенные деньги похитили.

Уголовное дело направили в Бийский городской суд.

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