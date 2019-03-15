Депутат госдумы извинился перед диабетиками и заявил, что его не так поняли

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасимено заявил в Facebook, что журналисты и пользователи соцсетей неправильно представили его высказывание о том, что что главное в лечение диабета — снижение веса. По словам думца его слова были умышленно искажены депутатом от «Справедливой России» Федотом Тумусовым.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы:

Я никогда и нигде не говорил о подмене лечения инсулинозависимых больных советами вести здоровый образ жизни.

Член думского комитета по охране здоровья Герасименко напомнил, что он — врач-хирург и ученый, заслуженный врач России, который проработал в здравоохранении около 50 лет И он сожалеет, что его слова о важности профилактики заболевания вырвали из общего контекста выступления.

По его словам, в дискуссии о причинах роста количества больных сахарным диабетом в мире и России отметили, что основной причиной этого является избыточное питание с высоким содержанием сахара и жиров. В чем он обвинил пристрастие к фастфудам, сладким газированным напиткам и шоколадным батончикам.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы:

И рост начался в 90-х годах, когда в России активно открывались сети быстрого питания, «Макдональдс», другие. В продаже появились фастфуды, сладкие газированные напитки — Pepsi, Cola, батончики «Сникерс». Это спровоцировало рост заболеваемости сахарным диабетом II группы. I группа (инсулинозависимая) является как правило врожденной или связанной с болезнями поджелудочной железы, когда она не может вырабатывать инсулин. И здесь лечение идет только инсулином. Все эндокринологи рекомендуют лицам с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом прежде всего вести здоровый образ жизни.

Еще депутат сообщил, что в России за последнее 10-летие фиксируется резкое увеличение граждан и особенно детей с избыточным весом и ожирением. Именно поэтому Герасименко и заявил, что главным в профилактике сахарного диабета и снижении уровня глюкозы в крови является забота о своем здоровье, ведение здорового образа жизни. Но он уточняет, что это не касается тех случаев диабета, когда необходима медикаментозная помощь — введение инсулина или таблетированное сахара-снижающих препаратов.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы: