Алтайский депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса, пишет info.sibnet.ru. Политик привёл в пример знакомых, которые таким образом избавились от хронического заболевания.

Политик сделал это заявление в ходе обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом. По словам Николая Герасименко, в лечении сахарного диабета «самое главное — снизить до нормы вес», цитирует BBC.

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30−40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — сказал депутат.

Это высказывание возмутило депутата от «Справедливой России» Федота Тумусова. Он высказался об этом в Facebook:

«То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится… Сам подход, само отношение „Единой России“ к людям — оно всё в этом ответе: „Есть надо меньше“», — написал политик.

Издание 360tv.ru побеседовало с заслуженным врачом России, хирургом-эндокринологом Владимиром Бондаренко. Она напомнил, что есть два вида диабета — генетический и приобретенный. Второй вид появляется у полных людей из-за плохого питания и алкоголя.

«Похудение влияет, конечно, на течение диабета, но вылечить диабет, похудев, нельзя. Если он есть, его вылечить нельзя», — сказал врач.

Ранее altapress.ru писал о том, что в Алтайском крае льготники, больные диабетом, утверждают, что не могут получить в аптеках жизненно важный инсулин. Рецепты переводят на «отсроченное обеспечение», обещая выдать лекарства в течение 10 дней, но не рассказывают, как прожить этот период.