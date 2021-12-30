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Политика

Депутат Госдумы предложил лишать гражданства «ненавидящих» Россию оппозиционеров

Расширить основания для лишения российского гражданства предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн.
er.ru

Он поддержал внесенный накануне в Госдуму президентом Владимиром Путиным законопроект о гражданстве, отметив, что лишение гражданства РФ надо распространить и на имеющих его по праву рождения.

«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Законопроект, внесенный Путиным, предлагает ввести институт прекращения гражданства, пишет bfm.ru.

Расширяется перечень преступлений, за совершение которых могут лишиться российского паспорта те, кто был ранее принят в гражданство РФ.

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