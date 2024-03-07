Депутат Госдумы заявил, что в России подготовились к отключению интернета

Для доступа в интернет и поиска любой информации необходим корневой сервер, который раньше существовал только в 13 экземплярах и только в США.

По словам Вассермана, в России два года назад создали копию корневого сервера. В ней на случай отключения интернета хранятся данные, которые обеспечивают доступ к части интернета. Она и останется «физически доступна», заявил депутат, указывает Газета.Ru.

Помимо корневого сервера в России останутся копии информации, изначально сформированной в других местах, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис. Случится это, по прогнозам, в 2025 году. Однако такая буря нарушит работу компьютеров во всем мире, вплоть до глобального отключения электроэнергии.

Сейчас солнечный цикл ускорился и проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и пятен.

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