Россию невозможно отключить от глобального интернета, заявил спецпредставитель Путина

Спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что отключение России от глобального интернета практически невозможно и сама Россия от него отгораживаться тоже не собирается, пишет РИА «Новости» .

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — рассказал Песков.

Он отметил: «Россия его отключать не собирается».

По словам Пескова, если интернет отключат для РФ извне, то страна выживет, пишет Газета.Ru. Ведь локальные ресурсы продолжат работать, а коннекторы к мировой cети будут достроены.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что если Россию отключат от европейских точек обмена, интернет-траффик будет перенаправлен через Азию.

Ранее не отключать Россию от глобальной сети призвал Госдеп США.

В марте IT-эксперт рассказал о том, что будет, если Россию отключат от интернета.