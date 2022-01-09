Депутат предложил обложить богатых сверхналогом, чтобы снизить напряженность в обществе

Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить для богатых россиян. Это, по его мнению, поможет сократить социальных разрыв и уменьшить напряженность.

Депутат полагает, что при доходе свыше 10 млн рублей в год ставку НДФЛ следует поднять до 25%, а для сверхприбыли — до 40−50%. При этом для россиян, получающих сумму, равную или меньше минимального размера оплаты труда, налог нужно снизить до 5% или вовсе до нуля.

Парламентарий подчеркнул, что такая мера поможет снизить социальную напряженность.

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10−15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — отметил парламентарий.

Ранее старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова напомнила россиянам о налогах на подарки. По ее словам, если гражданин не состоит с дарителем в родственных отношениях, то налогом будет облагаться объект, подлежащий регистрации, например недвижимое имущество или транспортное средство.