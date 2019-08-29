Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС

Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко. Поддержки его идея не получила.

В ответ на требование отставки председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов сказал, что существует законодательство и установленная процедура, сначала нужно заручиться поддержкой депутатов, внести вопрос в повестку сессии, а иначе это просто слова.

Депутаты даже не стали голосовать за включение предложения Волкова в повестку.

Как уже писал altapress.ru, на сессии депутатов Андрея Волкова и Игоря Пляко поменяли местами. Волкова, недавно покинувшего «Единую Россию» и публично поблагодарившего спикера Александра Романенко за укрепление оппозиции, изолировали от партии.