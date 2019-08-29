Краевые депутаты-единороссы отсадят от себя отщепенца Волкова

В зале заседаний краевого заксобрания места распределены в основном блоками по фракциям. Центр отдан крупнейшей — «Единой России». Но одно место единороссов оказалось в зоне ЛДПР, с краю. Его и занимал Пляко.
Теперь, когда Волков поставил себя в оппозицию к «Единой России», его решили «сослать» на место в стороне от основной секции фракции.
Напомним, Волков вышел из партии 30 июля. Он заявил, что у партии «нет лица». И это уже не первый случай, когда он прекращал членство в партии власти. Впервые Волков это сделал в 2005 году, а в 2010-м он покинул «Правое дело» и снова примкнул к единороссам.
Как рассказал глава исполкома барнаульского отделения «ЕР» Антон Целевич, членство Волкова так было приостановлено 15 февраля, когда стало известно об уголовном деле о присвоении и растрате в особо крупном размере.
Как уже писал altapress.ru, если суд признает Волкова виновным, то он лишится своего кресла в законодательном собрании.
Тем временем депутат решил вступить в «Партию роста», которую в регионе возглавляет экс-кандидат в губернаторы Андрей Крылов.