Вышедший из партии власти депутат поблагодарил лидера алтайских единороссов за укрепление оппозиции

Андрей Волков, депутат краевого заксобрания, недавно покинувший ряды «Единой России», выступил с открытым письмом к спикеру АКЗС и лидеру алтайских единороссов Александру Романенко. В нем он не только упрекнул последнего в плохих политических результатах, но и поблагодарил за рост популярности оппозиции.

Волков пишет Александру Романенко, что «на самом деле трудно переоценить ваш личный вклад в становление других партий».

За что Волков упрекает Романенко?

(В порядке, указанном в письме).

1. Раньше в Барнаульской гордуме депутаты были сплоченными, а приглашенные имели высокий статус. На сессии обязательно приходил мэр, прокурор города. «Это позволяло на краевом уровне решать вопросы барнаульцев, находиться в постоянном контакте с нами — представителями одномандатных округов». Сегодня этого нет.

2. Взаимодействие с парламентами разных муниципалитетов и регионов «свелось к нулю».

3. Краевое заксобрание добровольно отказалось от контрольных функций: «Вопросы о ходе исполнения того или иного закона рассматриваются в лучшем случае на комитетах или в закрытых группах фракции большинства».

Инна Казанцева Пресс-служба АКЗС

4. Аппарат АКЗС стал считать себя важнее депутатов.

Андрей Волков,

депутат АКЗС:

Мы для них — временные, они — постоянные. Даже председатели комитетов и руководители фракций не смогли добиться увольнения руководителя аппарата. Попытались, но не смогли.

5. «Постоянно возникают вопросы по посещаемости сессий, придумываются новые ограничения для депутатов и их помощников», — пишет Волков.

6. При существующей атмосфере добиться чего-то для избирателей практически невозможно, считает Волков. В «ЕР» этому мешает еще и партийная дисциплина.

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7. Выборы в Барнаульскую думу показывают: даже выдвинутый партией кандидат в агитации фактически не использует ее символику.

Андрей Волков,

депутат АКЗС:

При таком раскладе дойдет до того, что и вы будете чураться того, что возглавляете.

8. Дни АКЗС в районах изжили себя, полагает экс-единоросс. По его словам, эти Дни воспринимаются в районах не как методическая помощь, а как наказание.

9. АКЗС формально подходит к проведению парламентских уроков, пишет Волков. В бытность председателем Ивана Лоора, считает он, уроки позволили тысячам школьников познакомиться с работой депутатов. «А сегодня их нет, если что-то и проводится — для галочки», — уверен Волков.

Андрей Крылов Штаб Андрея Крылова

Куда ушел Волков?

Андрей Волков вышел из партии «Единая Россия» 30 июля. Он говорил, что у партии «нет лица».

Как рассказал глава исполкома барнаульского отделения «ЕР» Антон Целевич, членство Волкова и так было приостановлено 15 февраля, когда стало известно об уголовном деле о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Как уже писал altapress.ru, если суд признает Волкова виновным, то он лишится своего кресла в законодательном собрании. Сам депутат говорит, что готов к любому сценарию.

Волков не раз менял партии. В 2005 году он уже уходил из «Единой России» (он возглавлял партийную организацию «Молодежное Единство»), в 2010 году покинул партию «Правое дело» и снова примкнул к единороссам.

Теперь депутат решил вступить в «Партию роста», которую в регионе возглавляет экс-кандидат в губернаторы Андрей Крылов.