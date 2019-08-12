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12 августа 25°C

Вышедший из партии власти депутат поблагодарил лидера алтайских единороссов за укрепление оппозиции

Андрей Волков, депутат краевого заксобрания, недавно покинувший ряды «Единой России», выступил с открытым письмом к спикеру АКЗС и лидеру алтайских единороссов Александру Романенко. В нем он не только упрекнул последнего в плохих политических результатах, но и поблагодарил за рост популярности оппозиции.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Волков пишет Александру Романенко, что «на самом деле трудно переоценить ваш личный вклад в становление других партий».

За что Волков упрекает Романенко?

(В порядке, указанном в письме).

1. Раньше в Барнаульской гордуме депутаты были сплоченными, а приглашенные имели высокий статус. На сессии обязательно приходил мэр, прокурор города. «Это позволяло на краевом уровне решать вопросы барнаульцев, находиться в постоянном контакте с нами — представителями одномандатных округов». Сегодня этого нет.

2. Взаимодействие с парламентами разных муниципалитетов и регионов «свелось к нулю».

3. Краевое заксобрание добровольно отказалось от контрольных функций: «Вопросы о ходе исполнения того или иного закона рассматриваются в лучшем случае на комитетах или в закрытых группах фракции большинства».

Инна Казанцева
Инна Казанцева
Пресс-служба АКЗС

4. Аппарат АКЗС стал считать себя важнее депутатов.

Андрей Волков,
депутат АКЗС:

Мы для них — временные, они — постоянные. Даже председатели комитетов и руководители фракций не смогли добиться увольнения руководителя аппарата. Попытались, но не смогли.

5. «Постоянно возникают вопросы по посещаемости сессий, придумываются новые ограничения для депутатов и их помощников», — пишет Волков.

6. При существующей атмосфере добиться чего-то для избирателей практически невозможно, считает Волков. В «ЕР» этому мешает еще и партийная дисциплина.

Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
altai-ter.er.ru

7. Выборы в Барнаульскую думу показывают: даже выдвинутый партией кандидат в агитации фактически не использует ее символику.

Андрей Волков,
депутат АКЗС:

При таком раскладе дойдет до того, что и вы будете чураться того, что возглавляете.

8. Дни АКЗС в районах изжили себя, полагает экс-единоросс. По его словам, эти Дни воспринимаются в районах не как методическая помощь, а как наказание.

9. АКЗС формально подходит к проведению парламентских уроков, пишет Волков. В бытность председателем Ивана Лоора, считает он, уроки позволили тысячам школьников познакомиться с работой депутатов. «А сегодня их нет, если что-то и проводится — для галочки», — уверен Волков.

Андрей Крылов
Андрей Крылов
Штаб Андрея Крылова

Куда ушел Волков?

Андрей Волков вышел из партии «Единая Россия» 30 июля. Он говорил, что у партии «нет лица».

Как рассказал глава исполкома барнаульского отделения «ЕР» Антон Целевич, членство Волкова и так было приостановлено 15 февраля, когда стало известно об уголовном деле о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Как уже писал altapress.ru, если суд признает Волкова виновным, то он лишится своего кресла в законодательном собрании. Сам депутат говорит, что готов к любому сценарию.

Волков не раз менял партии. В 2005 году он уже уходил из «Единой России» (он возглавлял партийную организацию «Молодежное Единство»), в 2010 году покинул партию «Правое дело» и снова примкнул к единороссам.

Теперь депутат решил вступить в «Партию роста», которую в регионе возглавляет экс-кандидат в губернаторы Андрей Крылов.

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