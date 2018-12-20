Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива

По словам Ольги Севастьяновой, несмотря на то, что осенняя сессия Госдумы закончилась, «это не означает, что у депутатов начались каникулы»:
«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — заявила глава комитета.
Госдума в седьмом созыве не первый раз отказывается от проведения новогодних капустников, которые устраивали депутаты шестого созыва. На них выступали не только сами народные избранники, но и приглашенные популярные артисты.
Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей. Часть денег уйдет на закупку флешек из карельской березы и икорниц с росписью гжелью.