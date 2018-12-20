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20 декабря
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Политика
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Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива

Ольга Савастьянова, глава комитета по контролю и регламенту, заявила журналистам, что в Госдуме не намерены проводить новогодний праздник для депутатов, пишет ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По словам Ольги Севастьяновой, несмотря на то, что осенняя сессия Госдумы закончилась, «это не означает, что у депутатов начались каникулы»:

«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — заявила глава комитета.

Госдума в седьмом созыве не первый раз отказывается от проведения новогодних капустников, которые устраивали депутаты шестого созыва. На них выступали не только сами народные избранники, но и приглашенные популярные артисты.

Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей. Часть денег уйдет на закупку флешек из карельской березы и икорниц с росписью гжелью.

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