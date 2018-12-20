Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива

Ольга Савастьянова, глава комитета по контролю и регламенту, заявила журналистам, что в Госдуме не намерены проводить новогодний праздник для депутатов, пишет ТАСС .

По словам Ольги Севастьяновой, несмотря на то, что осенняя сессия Госдумы закончилась, «это не означает, что у депутатов начались каникулы»:

«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — заявила глава комитета.

Госдума в седьмом созыве не первый раз отказывается от проведения новогодних капустников, которые устраивали депутаты шестого созыва. На них выступали не только сами народные избранники, но и приглашенные популярные артисты.

Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей. Часть денег уйдет на закупку флешек из карельской березы и икорниц с росписью гжелью.