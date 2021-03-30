Депутаты поставили неуд главе Бийска за работу в 2020 году

30 марта депутаты Гордумы Бийска заслушали отчет главы наукограда Александр Студеникина за 2020 год и остались недовольны его работой. С отчета велась прямая трансляция .

Депутаты поставили мэру «двойку» и оценили его работу как неудовлетворительную в сфере ЖКХ, пишет «Бийский рабочий».

Руководитель думской фракции «Единая Россия» Константин Белый назвал решения администрации по множеству вопросов (дороги, транспорт, благоустройство, мусор и т.д.) ненадлежащими.

Депутаты рекомендовали администрации в 2021 году «уделить особое внимание решению таких вопросов, как организацию бюджетных расходов и выполнение социальных обязательств перед населением Бийска».

Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко отметила, что недоработки есть не только у администрации, но и у депутатов и общественников.

В итоге депутаты приняли отчет к сведению, но с неудовлетворительной оценкой в части работы по вопросам ЖКХ.

Либерал-демократы (кроме Константина Комарова) и «Справедливая Россия — За правду» решили не поддерживать отчет, а коммунисты остались солидарными с «Единой Россией».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко устроил разбор полетов главам муниципалитетов. Он указал на плохую уборку улиц.

Сам Томенко выступит с годовым отчетом 29 апреля.

19 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами и общественностью о работе городской администрации в 2020 году.