Депутатов подозревают в мошенничестве. На Алтае силовики изъяли документацию в районном совете

8 февраля в Республике Алтай полицейские провели выемку бухгалтерских документов, а также изъяли компьютеры в парламенте Чемальского района. По данным «Новостей Горного Алтая», представителей районного совета проверяют после заявления о нецелевом расходовании бюджетных средств и мошеннических действиях при оплате ряда муниципальных контрактов.

По данным издания, силовики в том числе проверят расходование средств на празднование местными депутатами окончания 2018 года в кафе «Чемальское подворье», где в декабре произошла скандальная драка.

Как минимум один договор и акт приема-передачи выполненных работ по подготовке еды и напитков с предоставлением услуг поваров и официантов этого кафе подписала председатель совета депутатов Людмила Ящемская. Источник «Новостей Горного Алтая» утверждает, что таких договоров несколько, их и предстоит обнаружить в изъятых сегодня документах.

Дебош депутата

Как сообщал altapress.ru, 22 декабря 2018 года депутаты чемальского совета гуляли в местном кафе. Когда народные избранники разошлись, там остался только заместитель председателя райсовета Юрий Корнеев. Он поскандалил с сотрудниками заведения.

По данным СУСКа, Корнеев нанес побои двум женщинам (управляющей кафе и певице) и подростку. В отношении депутата возбуждено и расследуется уголовное дело. Однако Юрий Корнеев заявляет, что не виновен и сам пострадал от подростка.