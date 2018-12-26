Алтайский депутат, которого подозревают в драке с женщинами в кафе, сказал, что его самого побил подросток

Следком начал проверку сообщений в СМИ о драке депутата Чемальского районного совета с двумя женщинами и подростком в местном кафе «Чемальское подворье». Сам депутат теперь заявляет в ТАСС, что драку спровоцировали, а он сам получил подвывих челюсти от удара школьника.

Попавшим в скандал депутатом оказался заместитель председателя Чемальского райсовета, а ранее известный народный избранник из Новоалтайска Юрий Корнеев.

По предварительным данным Следкома, 22 декабря Корнеев в компании коллег отмечали окончание года в кафе. Все депутаты ушли, а он вернулся и стал выпивать дальше. Драка, пишут следователи, случилась около 21:50. Корнеев в ходе конфликта, возникшего из-за отказа последнего оплачивать выставленный ему официанткой счет, «из хулиганских побуждений, в ответ на замечания в свой адрес, нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы — 59-летней местной жительнице».

На шум поспешил 14-летний внук артистки, пытавшийся заступиться за бабушку. Но и он попал под руку депутату.

Дальше все трое закрылись на кухне и вызвали полицию.

Вот как прокомментировал эту историю депутат:

Прошло освидетельствование сотрудников кафе — нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку у них бы следы остались. Я не лишился ума, чтобы избивать в общественном месте, нас было девять человек — сейчас всех будет опрашивать Следственный комитет, велась видеосъемка, провоцировали меня: подросток вылетел и ударил — у меня подвывих челюсти. Я понимал, что это подросток и отреагировал спокойно, я видел, что провокация была — втянуть меня в драку.

Корнеев заявляет, что был втянут в скандал из-за недопонимания с сотрудниками кафе, вызванного отсутствием у него банковской карты и наличных средств. По его словам, он предложил съездить за деньгами, но сотрудники начали скандал и вызвали представителей правоохранительных органов. По словам депутата, подросток накинулся на него первым. Видео с этим дебошем попало в соцсети.

Ранее Юрий Корнеев, будучи новоалтайским депутатом, неоднократно попадал в различные громкие истории. Например, в 2011 году в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. Депутат подозревается в совершении мошеннических действий. А на День всех влюбленный в тот год его задержали прямо во время выхода из поликлиники. Корнеев связывал свои злоключения с тем, что поддерживал неугодного тогда краевым властям кандидата в мэры Бийска Андрея Нагайцева. В доме Корнеева также проходил обыск. Позже он переехал в Республику Алтай, где также стал депутатом.