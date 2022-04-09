«Держали двери открытыми»: Клинтон рассказал, как предлагал Ельцину и Путину членство в НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. Об этом идет речь в его статье для The Atlantic .

Он вспомнил, что в 90-е годы Россия была частью программы «Партнерство во имя мира», заключила Основополагающий акт Россия-НАТО, принимала участие в некоторых совместных миссиях миротворческого характера. При этом США спонсировали вывод ВС РФ из Прибалтики.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон.

Клинтон также опроверг сведения о том, что Вашингтон «игнорировал, не уважал и старался изолировать Россию», но признал, что альянс расширялся на восток, несмотря на несогласие Кремля, приводят его слова «Известия».

Как считает экс-президент, это была «правильная» политика.

По мнению Клинтона, спецоперации России на Украине доказывает необходимость расширения НАТО.