9 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Держали двери открытыми»: Клинтон рассказал, как предлагал Ельцину и Путину членство в НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. Об этом идет речь в его статье для The Atlantic.

Билл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон
открытые источники

Он вспомнил, что в 90-е годы Россия была частью программы «Партнерство во имя мира», заключила Основополагающий акт Россия-НАТО, принимала участие в некоторых совместных миссиях миротворческого характера. При этом США спонсировали вывод ВС РФ из Прибалтики.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон.

Клинтон также опроверг сведения о том, что Вашингтон «игнорировал, не уважал и старался изолировать Россию», но признал, что альянс расширялся на восток, несмотря на несогласие Кремля, приводят его слова «Известия».

Как считает экс-президент, это была «правильная» политика.

По мнению Клинтона, спецоперации России на Украине доказывает необходимость расширения НАТО.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость