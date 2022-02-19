Детали готовящихся санкций против России раскрыли в Еврокомиссии

Санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее «вторжения» на Украину, затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает ТАСС.