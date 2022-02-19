Детали готовящихся санкций против России раскрыли в Еврокомиссии

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен.
Она также заявила, что конфликт на Украине «создала Россия».
Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что антироссийские санкции затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу, пишет Газета.Ru.
Ранее посол России в Швеции заявил, что «нам насрать на западные санкции».