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Политика

Детали готовящихся санкций против России раскрыли в Еврокомиссии

Санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее «вторжения» на Украину, затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает ТАСС.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что конфликт на Украине «создала Россия».

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что антироссийские санкции затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу, пишет Газета.Ru.

Ранее посол России в Швеции заявил, что «нам насрать на западные санкции».

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