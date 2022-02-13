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Политика

Посол России в Швеции заявил, что «нам насрать на западные санкции»

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью шведскому изданию Aftonbladet откровенно рассказал об отношениях РФ к санкциям, сообщает «Рамблер».

Виктор Татаринцев, посол России в Швеции.
Виктор Татаринцев, посол России в Швеции.
news.rambler.ru.

Шведская газета вынесла в заголовок «острую цитату» Татаринцева.

«Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции», — так звучит заголовок большого интервью с послом России в Швеции.

Этими словами Татаринцев ответил на вопрос об отношении Москвы к санкционному давлению Запада.

О других проблемах дипломат высказался более сдержанно. Он заявил, что постоянные провокации со стороны США и НАТО ухудшают ситуацию и заставляют Москву выступать категорически против вступления Швеции в НАТО.

«Посол отметил, что Россия больше не может смириться с тем, что Швеция вступает в НАТО», — указало шведское издание в небольшом анонсе.

Татаринцев подчеркнул, что в настоящее время ситуация становится все более взрывоопасной.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос», — пояснил дипломат в интервью.

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