Посол России в Швеции заявил, что «нам насрать на западные санкции»

Шведская газета вынесла в заголовок «острую цитату» Татаринцева.
«Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции», — так звучит заголовок большого интервью с послом России в Швеции.
Этими словами Татаринцев ответил на вопрос об отношении Москвы к санкционному давлению Запада.
О других проблемах дипломат высказался более сдержанно. Он заявил, что постоянные провокации со стороны США и НАТО ухудшают ситуацию и заставляют Москву выступать категорически против вступления Швеции в НАТО.
«Посол отметил, что Россия больше не может смириться с тем, что Швеция вступает в НАТО», — указало шведское издание в небольшом анонсе.
Татаринцев подчеркнул, что в настоящее время ситуация становится все более взрывоопасной.
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос», — пояснил дипломат в интервью.