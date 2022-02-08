В МИД надеются, что ЕС не станет вводить санкции против России

Россия надеется, что Евросоюз не станет вводить против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, пишет РИА «Новости» .

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что, в отличие от Вашингтона, который «лишен какой бы то ни было адекватности подхода на санкционном поприще», благоразумие в Брюсселе возобладает. И ЕС не будет задействовать ограничительные меры, от которых пострадала бы в первую очередь устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны, пишет Газета.Ru.

Ранее «схему атаки России на Украину» оценили Захарова и Пушилин. А Кадыров заявил, что на месте Путина давно забрал бы Украину и навел там порядок.