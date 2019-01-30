Директор зоопарка возглавит совет сторонников алтайской «Единой России»

Координационный совет сторонников «Единой России» в Алтайском крае, по данным altapress.ru, скорее всего, возглавит Сергей Писарев, депутат краевого заксобрания и директор барнаульского зоопарка.

Его кандидатура будет рекомендована на этот пост на партконференции реготделения ЕР 30 января.

В состав совета сторонников планируют включить 25 человек. В их числе, в частности, глава крайсовпрофа Иван Панов, министр соцзащиты края Наталья Оськина, президент АлтГУ Сергей Землюков, глава Общественной палаты края Лев Коршунов, директор краевой библиотеки Татьяна Егорова и другие.

Ранее altapress.ru сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, войдет в состав президиума политсовета регионального отделения «Единой России» по итогам партконференции 30 января.