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Директор зоопарка возглавит совет сторонников алтайской «Единой России»

Координационный совет сторонников «Единой России» в Алтайском крае, по данным altapress.ru, скорее всего, возглавит Сергей Писарев, депутат краевого заксобрания и директор барнаульского зоопарка.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
архив ООО "Барнаульский Зоопарк "Лесная сказка"

Его кандидатура будет рекомендована на этот пост на партконференции реготделения ЕР 30 января.

В состав совета сторонников планируют включить 25 человек. В их числе, в частности, глава крайсовпрофа Иван Панов, министр соцзащиты края Наталья Оськина, президент АлтГУ Сергей Землюков, глава Общественной палаты края Лев Коршунов, директор краевой библиотеки Татьяна Егорова и другие.

Ранее altapress.ru сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, войдет в состав президиума политсовета регионального отделения «Единой России» по итогам партконференции 30 января.

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