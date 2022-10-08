Дизайнер призвал не обижать Аллу Пугачеву

Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения, цитирует дизайнера YouTube-канал «Popcake».
Он подчеркнул, что Пугачевой уже 73 года, пишет Газета.Ru.
«Дайте ей наслаждаться жизнью и нянчить своих деток», — заключил дизайнер.
Ранее музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Дело в том, что Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние заявления в адрес россиян.
В конце сентября Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. Обратный билет она не взяла.
Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.
*внесен в реестр физлиц-иноагентов