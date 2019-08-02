Дмитрия Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. Об этом он сказал 1 августа в ходе совещания по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, пишет ТАСС .

Дмитрий Медведев,

премьер-министр России:

Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала.

Медведев напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. Речь, по его словам, идет не только об элементарной административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Премьер заметил, что не стоит раздувать подобные ситуации, но случаи, когда участники конкурса сознательно вредят, должны быть наказуемы.

Дмитрий Медведев,

премьер-министр России:

Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается. Исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется. Мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией.

Он подчеркнул, что причины могут быть разными: желание просто «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие. «Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране», — заключил Медведев.

Напомним, алтайские строители, например, не раз поднимали проблему невозможности участвовать во многих торгах на существующих условиях. Скажем, из-за низкой цены, на которую соглашаются как раз недобросовестные подрядчики, а потом не выполняют свои обязательства.

Алтайские власти неоднократно сталкивались со случаями, когда, например, на аукционах по подготовке проектно-сметных документаций маленькие фирмы «роняли» цены и впоследствии выдавали откровенно некачественную работу.