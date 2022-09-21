ДНР и ЛНР готовятся к референдуму о вхождении в Россию, Госдума внесла поправки в УК за дезертирство и мародерство, и будет ли всеобщая мобилизация. Что еще произошло 20 сентября

Что произошло 20 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 20 сентября

Минобороны РФ , сводка 20 сентября В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81 аэромобильной и 66 механизированной бригад ВСУ уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей. Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35 бригады морской пехоты и 114 бригады территориальной обороны уничтожено более 70 бойцов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59 мотопехотной бригады ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5719 единиц спецтехники.

В ДНР 26 и 27 сентября объявили днями проведения референдума.

Госдума внесла изменения в Уголовный кодекс, в том числе ввела в него несколько новых статей. Они предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство в военное время или в период конфликта и до 10 лет за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены.

Экономика , что с ней происходит

Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля для обеспечения энергетической безопасности в мире, сообщает Bloomberg.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские газохранилища сейчас в среднем заполнены более чем на 85%. Целевой порог в 80%, который нужно достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, имеющих газовые хранилища — «Коммерсант».

Мосбиржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября 2022 года из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в валюте.

Российские банки нарастили выдачу ипотеки в августе на 2% — Центробанк.

Банк России ограничит выдачу «длинных» кредитов. ЦБ намерен ужесточить требования к банкам по выдаче гражданам беззалоговых кредитов на срок более пяти лет. Ряд участников рынка считают эту меру чрезмерной. По оценкам регулятора, под ограничения могут попасть около 10% кредитов и за три года граждане не смогут взять в долг около 800 млрд рублей .

Годовая инфляция в августе замедлилась в большинстве российских регионов. Замедлению роста цен способствовали расширение поставок отечественного и импортного продовольствия, сдержанные потребительские настроения и укрепление рубля в предыдущие месяцы, говорится в аналитических материалах ЦБ РФ.

Российский рынок акций завершил день падением на 8,8% — максимум с 24 февраля, когда обвал был 33,3%.

Реакции политиков

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева остаются неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

Для граждан ЛНР, ДНР, жителей Херсонской и Запорожской областей организуют единые центры голосования за пределами регионов, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник .

Попытка Киева продолжить боевые действия в период проведения референдумов и после оглашения итогов будет иметь критические последствия для Украины, сообщила ТАСС сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ввести новые санкции против России в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо попросил Путина поддержать решение жителей о вхождении в РФ по итогам референдума.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира, а также призвал не допустить нового разделения мира на противостоящие блоки и альянсы. По словам Макрона, Франция будет содействовать доставке украинского продовольствия в Сомали в сотрудничестве с ООН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала ответа на вопрос, может ли быть проведена в России мобилизация. «А вы считаете нужно?» — ответила она вопросом журналистам.

В России не планируется объявление всеобщей мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картапов в интервью «Парламентской газете», комментируя принятые сегодня поправки в законодательство.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. „Закон“ не равно „мобилизация“», — рассказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России.

«Россия должна вывести свои войска (с Украины). Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — сказал Шольц по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Реакции: люди , сообщества

Подмосковная полиция получила заявление от местной жительницы с просьбой провести проверку в отношении Аллы Пугачевой по статье о дискредитации армии в связи с постом певицы в социальной сети, где она просит признать себя иноагентом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сборная РФ не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024.

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В школах ЛНР с 22 по 28 сентября объявили каникулы в связи с проведением референдума. 27 сентября власти республики сделали выходным днем.

Госдума внесла в Уголовный кодекс понятие «мобилизация». Мобилизация вводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.

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Хорошего дня! Вот что произошло 19 сентября: «Уничтожение цехов „Искры“, турецкие банки не выдают лиры с карт „Мир“, а российские фигуристы не могут выехать из США».