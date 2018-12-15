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Политика
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ДНР привела войска в полную боеготовность

Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность. В то же время украинская армия стянула к противнику три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО), чтобы не допустить наступления на мариупольском направлении, сообщает ТАСС.

Выставка фотографов непризнанной Донецкой народной республики.
Выставка фотографов непризнанной Донецкой народной республики.
Сергей Кошкин.

В ДНР утверждают, что Украина на границе Запорожской и Донецкой областей развернула РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч» у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка, а также перебросила 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

10 декабря в ДНР обнародовали план наступления украинских сил, полученный разведкой. Согласно нему, в данном районе у Украины войсковая группировка до 12 тыс. человек, а переход к активным боевым действиям должен произойти 14 декабря в ответ на диверсию на металлургическом комбинате Мариуполя, в которой обвинят силы ДНР.

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