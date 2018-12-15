ДНР привела войска в полную боеготовность

Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность. В то же время украинская армия стянула к противнику три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО), чтобы не допустить наступления на мариупольском направлении, сообщает ТАСС.

В ДНР утверждают, что Украина на границе Запорожской и Донецкой областей развернула РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч» у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка, а также перебросила 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

10 декабря в ДНР обнародовали план наступления украинских сил, полученный разведкой. Согласно нему, в данном районе у Украины войсковая группировка до 12 тыс. человек, а переход к активным боевым действиям должен произойти 14 декабря в ответ на диверсию на металлургическом комбинате Мариуполя, в которой обвинят силы ДНР.