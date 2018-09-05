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Дочь думца-единороса купила большой особняк в Англии за 2 миллиарда

В 1,9 миллиарда рублей или 22 миллиона фунтов обошелся особняк в британском графстве Суррей 29-летней дочке депутата Госдумы Рината Хайрова, представляющего Татарстан, пишет «МК» со ссылкой на The Daily Mail.

Дом, который приобрела дочь депутата.
Дом, который приобрела дочь депутата.
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Эльсина Хайрова приобрела белый двухэтажный особняк, располагающийся в поместье площадью в три гектара. В доме 10 спален, 15 ванных комнат, большой бассейн, спа-салон, винный погреб, кинотеатр, гараж на шесть автомобилей и сад в 1,2 га.

По данным издания, поместье было приобретено вскоре после покупки другой недвижимости в Великобритании. Ранее Эльсина, утверждает The Daily Mail, приобрела квартиру в Лондоне за 10 млн фунтов (870 млн рублей).

Сам депутат Хайров заявил, что его дочь взрослая женщина, состоящая в браке с бизнесменом. А доходы самого Хайрова не имеют к дочери никакого отношения.

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