«Долой гробы на курьих ножках!»: барнаульцы пикетировали против жизни в ветхих домах

Больше двух десятков жителей ветхого и аварийного жилья в Барнауле вышли на пикет 24 ноября, организованный ЛДПР. Активисты партии собрали народ под лозунгами «Сегодня трещина — завтра смерть!», «Долой гробы на курьих ножках!», «А на наши похороны коммунальщики скинутся?», «Ветхое жилье — позор Барнаула!».

Как сообщили в пресс-центре алтайского отделения партии, акция рассчитана на привлечение внимания краевых и федеральных властей. Городские чиновники, по их мнению, «фактически расписались в своем бессилии».

К 2018 году на расселение из ветхого жилья в Барнауле выделили 167,8 тыс. рублей, а на следующий планируется всего 139 тыс. рублей. В очереди на расселение находятся 152 дома, уже признанных аварийными.

«В реальности количество действительно опасных для жизни домов гораздо больше. И даже эти полторы сотни домов мы не сумеем расселить на выделяемые из городской казны средства. Без вмешательства края и федерального центра нам никогда не решить эту проблему!», — считает депутат БГД Дмитрий Ворсин.

Людям, которые боятся жить в аварийных домах, предлагают снимать жилье за свои деньги, параллельно оплачивая аварийную квартиру. Барнаульцы считают, что в городе идет нецелевое использование денег. некоторые стоят в очереди на жилье больше четверти века.

«Мы входили в краевую программу переселения, было выделено по 12 миллионов, эти данные были в открытом доступе. А чиновники заявили — ничего не выделяли. Еще и кадастровые номера напутаны!», — говорит горожанка Ольга Блинова.

По итогам пикета ЛДПР подготовит резолюцию, которую отправят Виктору Томенко. Также все материалы передут депутату фракции ЛДПР в

Госдуме Елене Строковой, курирующей регион.