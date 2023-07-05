Должность омбудсмена в Алтайском крае может занять директор института АлтГУ. Что известно об Антоне Васильеве

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес кандидатуру депутата АКЗС Антона Васильева для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Решение Виктора Томенко

Глава региона направил свое предложение в краевое Заксобрание. В ведомстве согласуются с федеральным уполномоченным по правам человека будущие кандидатуры, а после проконсультируются по ним с правительством края.

Омбудсмена назначат на должность с помощью тайного голосования. Кандидата выберут по большинству голосов установленного числа депутатов АКЗС.

Вопрос рассмотрят 31 августа на сессии АКЗС.

Кто такой Антон Васильев?

Антон Васильев родился в Барнауле в 1984 году. Он доктор юридических наук, занимает должность директора Юридического института и заведующего кафедрой теории и истории государства и права в Алтайском государственном университете.

За годы своей преподавательской деятельности написал более 300 научных публикаций, включая более 20 книг.

Одновременно с этим Антон Васильев возглавляет постоянный комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

В политике Васильев не первый год. С 2016 по 2018 год он занимал пост представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, замначальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.

А также с 2020 по 2021 год Васильев был членом Общественной палаты Алтайского края и возглавлял комиссию по вопросам образования, науки и культуры.

Наталья Кувшинова и Антон Васильев. Анна Зайкова

Готов ли Васильев к новой должности?

Антон Василев сообщил "Толку", что уже принял предложение губернатора. Однако планов на будущую деятельность пока не строит - ему нужно пройти согласование со стороны федерального омбудсмена.

Тем не менее Васильев признался, что намерен поддержать начинания прошлого омбудсмена. Он намерен продолжить поддерживать участников СВО и их семьи, а также оказывать помощь в вопросах здравоохранения.

В случае назначения Васильеву придется отказаться от депутатского мандата и от поста главы Юридического института АГУ. Тем не менее политик намерен продолжать преподавать в вузе.

Алтайский государственный университет. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

Кто займет место директора юридического института в АГУ?

Пост нового директора юридического института АлтГУ может занять Евгений Аничкин, завкафедрой конституционного и международного права. Это наиболее вероятный кандидат, заявляет "Толк".