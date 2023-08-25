Дональд Трамп прибыл в тюрьму и в очередной раз сдался властям

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для того, чтобы сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает ТАСС .

Дональд Трамп прибыл в штат на самолете в аэропорт Атланты. Затем его кортеж из десятка автомобилей отправился в тюрьму около 19:34 по местному времени (04:34 мск), где политик сдался властям.

В тюрьме Трамп прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его обыскали, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, после чего спокойно отпустили из-под стражи. Данную процедуру политик назвал "пародией на правосудие".

Представители бывшего американского президента уже договорились об его освобождении под залог в 200 тыс. долларов.

Это далеко не первый случай ареста Трампа. Ранее его обвиняли в подлоге финансовой документации и взятке порноактрисе за молчание о тайном романе.

Также 10 мая суд присяжных в США признал виновным бывшего президента страны в сексуализированном насилии над писательницей Элизабет Джин Кэрролл.