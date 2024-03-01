Досрочное голосование на выборах президента РФ началось за рубежом

Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избиркомов в 45 странах мира, уточняет ТАСС.
В России выборы продлятся три дня — с 15 по 17 марта.
Факт
Решение об организации досрочного голосования на выборах президента РФ за рубежом было принято на заседании Центризбиркома РФ 28 февраля.
Между тем в Алтайском крае массово обходят дома и квартиры перед выборами президента. Чуть меньше половины всех членов избирательных комиссий Алтайского края, а это 6 068 человек, начали массовый подворовой обход 17 февраля, а закончат только 7 марта.
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