1 марта
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Политика

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало для российских граждан, находящихся за границей.

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избиркомов в 45 странах мира, уточняет ТАСС.

В России выборы продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

Факт

Решение об организации досрочного голосования на выборах президента РФ за рубежом было принято на заседании Центризбиркома РФ 28 февраля.

Между тем в Алтайском крае массово обходят дома и квартиры перед выборами президента. Чуть меньше половины всех членов избирательных комиссий Алтайского края, а это 6 068 человек, начали массовый подворовой обход 17 февраля, а закончат только 7 марта.

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