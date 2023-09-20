Пять тысяч - сотни тысяч. На сколько повысят зарплату чиновникам в Алтайском крае и у кого самая низкая

Зарплаты чиновников в Алтайском крае повысятся с 1 октября 2023 года. Их проиндексируют постановлением губернатора Виктора Томенко. Рассказываем, сколько вообще получают местные госслужащие и от чего зависит их жалованье.

На сколько поднимут зарплату

Зарплата госслужащих состоит из двух частей: денежного вознаграждения и разных надбавок, которые могут начислять за выслугу лет, за ученую степень или за работу с гостайнами. Причем при получении вторых сумма зарплаты может перешагивать порог ограничений.

На жалованье, во-первых, влияет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который повышается ежегодно, а во-вторых – индексации. Так, в январе зарплаты уже выросли на 6,5%, а в грядущем месяце поднимутся еще на 5,5%.

В итоге годовой рост составит около 12%. Но не все получат такую прибавку, если, например, отдельные доплаты не привязаны к окладу и МРОТ.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Больше муниципалитет - больше денег

Вообще заработок зависит, конечно, в первую очередь от должности госслужащего, которые разделяются на подгруппы: выборные, высшие, главные, ведущие, старшие и младшие.

Младшие должности – это специалисты, для работы которыми достаточно среднего профессионального образования и не нужен опыт. Соответственно, чем выше группа, тем больше знаний и умений требуется от служащего.

Но есть и еще один логичный критерий – население муниципалитета.

По его численности выделяют следующие города:

от 500 тыс. человек и выше. В Алтайском крае в таком всего один муниципалитет - Барнаул;

от 200 до 500 тыс. человек;

от 100 до 200 тыс. человек;

от 50 до 100 тыс. человек;

до 50 тыс. человек.

У районов таких объединений четыре:

с населением более 40 тыс. человек;

от 20 до 40 тыс. человек;

от 10 до 20 тыс. человек;

до 10 тыс. человек.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Самые оплачиваемые

Самая оплачиваемая категория должностей – выборные. Из них в Алтайском крае максимальную зарплату получат главы городов и районов, а минимальную – депутаты. В Барнауле эта сумма составит 168 и 84 тыс. рублей соответственно. В городах поменьше — примерно по 117 и 59 тыс. рублей.

Главы крупных районов станут зарабатывать 110 тыс. рублей. Скромнее, но лишь ненамного, выплаты у руководителей муниципальных образований с населением до 10 тыс. человек — 93,5 тысячи. Таких на момент последней переписи населения в крае было 11. Районные депутаты получат от 47 до 55 тыс. рублей

Следующие по уровню оплаты труда должности – высшие. Сюда входят, например, председатели администраций муниципалитетов, которым начислят от 46 до 72 тыс. рублей, главы городских районов с зарплатой от 37 до 61 тыс. рублей. По нижней границе проходят секретари и руководители аппаратов с денежными выплатами на уровне 17-27 тыс. рублей.

В муниципальных образованиях главам администраций, их первым заместителям и прочим выплатят от 34 до 47 тыс. рублей. Секретари, управляющие делами администрации и другие получат от 15 до 18 тыс. рублей.

Деньги. altapress.ru

Менее требовательные

Подгруппа главных должностей - это первые заместители глав городских районов, которым полагается почти 46 тыс. рублей, а также председатели комитетов, начальники управления, секретари городских районов и другие, кто будет получать от 14 до 24 тыс. рублей. В районах края служащие на подобных должностях будут иметь зарплату от 12 до 16 тыс. рублей.

Ведущие должности - это зампредседателя комитета или начальника управления, председатель комитета или начальник управления администрации городского района, а также заведующие отделами в этих образованиях.

Получать они будут от 11 до 24 тыс. рублей. Меньше всех из них – советники, пресс-секретари и начальники секторов. В районах в эту категорию также входят заместители, советники, а также начальники отделов в составе комитета. Их зарплата – от 9 до 16 тыс. рублей.

Адвокат. Портфель unsplash.com

Самая низкая зарплата

Старшие должности – помощники, заместители глав и прочие. Их зарплата – одна из самых низких, от 13 до 16 тыс. рублей в городах и 9-10 тыс. в районах.

Но есть и ниже: специалисты первой и второй категории, то есть сотрудники младших должностей, получат от 5,5 до 11 тыс. рублей в городских округах, а в районах – 5-7 тыс. рублей.

Конечно, на такую работу принимают почти любого проходимца, но все-таки оплата не достигает даже прожиточного минимума и МРОТ.

Возможно, расчет идет на стимулирование подъема по карьерной лестнице. С другой стороны, чтобы получать достойную зарплату будучи чиновником, нужно дослужиться до главы хоть чего-нибудь. А места, разумеется, не бесконечны.

И даже повышение денежного вознаграждения вряд ли решит кадровый вопрос в селах края, где всегда требуются сотрудники. А пока получается, что одни чиновники могут получать более 150 тыс. рублей, а другие - 5 в той же самой структуре.