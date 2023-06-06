Джигурда отвез гуманитарную помощь в зону СВО и пострелял на передовой из миномета

Скандально известный артист Никита Джигурда рассказал, что обстрелял позиции ВСУ под Угледаром на передовой во время своей поездки в Донбасс, сообщает Telegram-канал «АиФ».

Он приехал в Донбасс к своему другу, пострелял из миномета, подарил подразделению автомобиль и передал гуманитарную помощь военным.

По словам Джигурды, он "поддержал ребят своими хулиганскими стихами, песнями и подарками».

Джигурда добавил, что ездит в Донбасс без кураторов, указывает Газета.Ru.

Ранее патриотичекую песню записали Волочкова и Джигурда. Также Джигурда заявил, что хочет войти в гарем «богини» Волочковой.

По словам Джигурды, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери. Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь.