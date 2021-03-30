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Политика

«Единая Россия» может выдвинуть Марию Бутину в Госдуму

В партии власти рассматривают вопрос о выдвижении уроженки Барнаула Марии Бутиной на выборах в Госдуму от Кировской области, сообщил собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству «Единой России».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

Бутина посетила Кировскую область с презентацией книги «Тюремный дневник», встретилась со студентами и общественными деятелями, выступила с рядом инициатив.

Она призналась, что в Кирове впервые, но регион чем-то похож на ее родной Алтай. На вопрос, не собирается ли она представлять Кировскую область в Госдуме, Бутина ответила, что сочла бы за честь, если бы могла быть полезной жителям.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Он уже получала предложения о выдвижении в Госдуму от многих партий и выразила готовность их принять, но решения пока нет, пишет источник.

Политологи не исключают, что единороссы действительно решат выдвинуть медийную Бутину в Госудуму.

В марте 2020 года источники уже прочили «шпионке» место в нижней палате парламента.

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