«Единая Россия» может выдвинуть Марию Бутину в Госдуму

В партии власти рассматривают вопрос о выдвижении уроженки Барнаула Марии Бутиной на выборах в Госдуму от Кировской области, сообщил собеседник « Открытых медиа », близкий к руководству «Единой России».

Бутина посетила Кировскую область с презентацией книги «Тюремный дневник», встретилась со студентами и общественными деятелями, выступила с рядом инициатив.

Она призналась, что в Кирове впервые, но регион чем-то похож на ее родной Алтай. На вопрос, не собирается ли она представлять Кировскую область в Госдуме, Бутина ответила, что сочла бы за честь, если бы могла быть полезной жителям.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Он уже получала предложения о выдвижении в Госдуму от многих партий и выразила готовность их принять, но решения пока нет, пишет источник.

Политологи не исключают, что единороссы действительно решат выдвинуть медийную Бутину в Госудуму.

В марте 2020 года источники уже прочили «шпионке» место в нижней палате парламента.