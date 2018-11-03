«Единая Россия» разгневалась на своего члена, который предложил отменить пенсии

Представители партии «Единая Россия» прокомментировали предложение своего депутата Ярославской гордумы Дмитрия Петровского отменить пенсии по старости. Первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев заявил РИА Новости , что в России существует система, которая обеспечивает работу «Пенсионного фонда» и она должна сохраниться.

Исаев подчеркнул, что партия не поддерживает позицию ярославского депутата. Более того: «Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — добавил он.

Портал напоминает, что Петровский предложил отменить пенсии по старости, упразднить «Пенсионный фонд», а россиянам самим думать, на какие средства жить в старости.

В чем суть пенсионной реформы в России

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Законопроект подписан президентом России Владимиром Путиным 28 сентября 2018 года.