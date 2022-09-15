Его же оружием: на Милонова написали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих

Бывший депутат муниципального образования «Нарвский округ» Анна Каруличева заявила в полицию на парламентария Виталия Милонова. По мнению россиянки, он оскорбил чувства верующих.

Дело в том, что Милонов принял участие в крестном ходе (состоялся 12 сентября, — прим.ред.) по Невском проспекту. Нюанс в том, что парламентарий был облачен в стихарь и орарь. А их нельзя надевать тем, кто «не является священнослужителем в соответствующем сане», считает обратившаяся в полицию.

«Депутат ГД, по всей видимости, полагает, что, достигнув высот в миру, он имеет право присваивать себе знаки отличия и в духовном мире. Такое нарушение церковных законов оскорбляет мои чувства как верующего человека», — написала в своем Telegram-канале Каруличева.

И назвала Милонова самозванцем. По ее мнению, поведение депутата на крестном ходе подпадает под пункт 2 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), пишет mr-7.ru.

Позиция РПЦ

Однако для ношения подобной одежды не нужно специального разрешения, уверен зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Любой человек, который помогает в алтаре и является алтарником, может носить по благословению священника стихарь, в том числе и во время крестных ходов», — пояснил он.

Мнение парламентария

Сам депутат не остался в стороне и рассказал, почему облачился в диакон. Он в свое время был иподиаконом. Сейчас служит в церкви в Шушарах и в храме Святителя Петра митрополита Московского. Более того, заверил депутат Госдумы, его благословил архиерей.

«Я шел в колонне вместе со священнослужителями и никогда бы в жизни не позволил себе какую-нибудь самодеятельность, — отметил депутат Госдумы.

Крестный ход , Санкт-Петербург. 78.rosguard.gov.ru

О крестном ходе и охране

От Казанского кафедрального собора — после литургии — тысячи православных верующих во главе с духовенством и высшими должностными лицами города под звон колоколов прошли крестным ходом до Александро-Невской лавры. Для этого на несколько часов было перекрыто движение на Невском проспекте.

Охрану обеспечивала Росгвардия Санкт-Петербурга. Инцидентов зафиксировано не было.

Крестный ход , Санкт-Петербург. 78.rosguard.gov.ru

Храм и «коктейли Молотова»

Между тем деревянный храм, где служит Милонов, в 2013 году пытались сжечь. Православную церковь забросали «коктейлями Молотова».