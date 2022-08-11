11 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Ужесточить наказание за секс на публике предложил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за действия сексуального характера в публичных местах, а также за намеренную демонстрацию наготы общественности, сообщает RT.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

В последнее время в регионах России фиксируют «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан», считает народный избранник.

«То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах», — сказал он.

Парламентарий также отметил — россияне жалуются на «негативную деятельность» нудистских сообществ на береговых линиях морей, рек и озер.

По мнению депутата, подобное «одинаково негативно влияет на общественную нравственность и мораль», что может привести к снижению уровня культуры и взаимоуважения в обществе, указывает Газета.Ru.

Милонов предложил ввести крупный штраф за действия сексуального характера на публике. Он уверен, что необходимо включить соответствующий пункт в статью о хулиганстве.

«Прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха с целью недопущения появлений оскорбления общественной морали. Прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах», — говорится в обращении депутата на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Между тем комплекс «для занятий сексом» у Кремля попал в список самых выдающихся мест в мире.

В 2018 году парк, расположенный неподалеку от Кремля, прославился тем, что в нем зафиксировали увеличение количества занятий любовью посетителями, о чем сообщал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, писало агентство городских новостей «Москва».

«У нас в „Зарядье“ сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого», — говорил Кузнецов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость