Ужесточить наказание за секс на публике предложил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за действия сексуального характера в публичных местах, а также за намеренную демонстрацию наготы общественности, сообщает RT .

В последнее время в регионах России фиксируют «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан», считает народный избранник.

«То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах», — сказал он.

Парламентарий также отметил — россияне жалуются на «негативную деятельность» нудистских сообществ на береговых линиях морей, рек и озер.

По мнению депутата, подобное «одинаково негативно влияет на общественную нравственность и мораль», что может привести к снижению уровня культуры и взаимоуважения в обществе, указывает Газета.Ru.

Милонов предложил ввести крупный штраф за действия сексуального характера на публике. Он уверен, что необходимо включить соответствующий пункт в статью о хулиганстве.

«Прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха с целью недопущения появлений оскорбления общественной морали. Прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах», — говорится в обращении депутата на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Между тем комплекс «для занятий сексом» у Кремля попал в список самых выдающихся мест в мире.

В 2018 году парк, расположенный неподалеку от Кремля, прославился тем, что в нем зафиксировали увеличение количества занятий любовью посетителями, о чем сообщал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, писало агентство городских новостей «Москва».