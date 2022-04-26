Депутат Милонов стал ведущим шоу, где пытаются угадать гея

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал одним из ведущих шоу «Я не гей» на Youtube . Создатель реалити-шоу — блогер Амиран Сардаров.

По правилам игры, восемь незнакомых мужчин заселяются в загородный дом. Все из них гетеросексуальны, кроме одного участника — его-то и должны вычислить.

В финале 2 млн рублей получит человек, который угадал парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Если же гея не вычислят — то деньги получит он сам.

«Здравствуйте, я Виталий Милонов, и я уж точно не гей. Мало того, я ведущий этого шоу. Каждый день я буду пытаться помочь участникам вычислить то самое «гейское слабое звено», — представился на камеру депутат.

В дисклеймере шоу указывается, что видео представляет собой «социальный эксперимент развлекательного характера» и оно не несет пропаганды ЛГБТ-сообществ и не пытается их ущемить.

Ранее Виталий Милонов предложил создать в России открытую электронную базу педофилов.