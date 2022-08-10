Экс-депутат АКЗС Андрей Волков вышел на свободу после 2,5 лет заключения

По информации издания, Андрей Волков вышел на свободу еще весной. Поговорить с экс-депутатом не удалось: на звонки он отвечает и тут же сбрасывает.
Где теперь работает политик, тоже неизвестно.
«Экс-депутат и предприниматель мог устроиться работать к Владимиру Попову, предприятие которого „Диво Алтая“ находится в Павловском районе. Там сейчас проходят интригующие выборы депутатов в райсовет», — предположили в «Толке».
В чем обвинили Андрея Волкова
Волков — учредитель барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые граждане вносили на оплату ЖКУ.
Средства перечисляли на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды. Речь идет о 43 млн рублей.
Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, поскольку она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.
Также известно, что Андрей Волков женился во время заключения. Его избранницу зовут Мария.