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Политика

Экс-депутат АКЗС Андрей Волков вышел на свободу после 2,5 лет заключения

Бывший депутат краевого заксобрания (АКЗС) Андрей Волков вышел на свободу после более чем двух лет, проведенных в колонии. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

По информации издания, Андрей Волков вышел на свободу еще весной. Поговорить с экс-депутатом не удалось: на звонки он отвечает и тут же сбрасывает.

Где теперь работает политик, тоже неизвестно.

«Экс-депутат и предприниматель мог устроиться работать к Владимиру Попову, предприятие которого „Диво Алтая“ находится в Павловском районе. Там сейчас проходят интригующие выборы депутатов в райсовет», — предположили в «Толке».

В чем обвинили Андрея Волкова

Волков — учредитель барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк присваивал деньги, которые граждане вносили на оплату ЖКУ.

Средства перечисляли на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды. Речь идет о 43 млн рублей.

Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, поскольку она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.

Также известно, что Андрей Волков женился во время заключения. Его избранницу зовут Мария.

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