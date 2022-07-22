Сибирский депутат пойдет под суд за мошенничество

Уголовное дело против депутата Законодательного собрания Новосибирской области будет передано в суд уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следственные органы выяснили, что 50-летний депутат фиктивно трудоустроил помощника депутата, а всю положенную заработную плату получал сам.

Помощник депутата к своей работе так и не приступала, а зарплатную банковскую карточку вместе с паролем она передала своему фиктивному работодателю. В результате, из бюджета обвиняемый похитил более 800 тыс. рублей.

Против депутата возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Мужчине грозит до шести лет колонии. Сам обвиняемый вины не признал.

Ранее суд во Владивостоке приговорил депутата Сахалинской областной думы к 4,5 годам за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей