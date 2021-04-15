Экс-директор крупного медцентра Барнаула стала временным главой алтайского минздрава

До назначения нового министра здравоохранения она будет временно исполнять обязанности руководителя.

Прежнего главу минздрава Сергея Коваленко отправили в отставку в связи с утратой доверия (он обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО).

Людмила Григоричева работала заведующей отделением, главным специалистом областного департамента здравоохранения Павлодарской области Казахстана, добавляет НГА.

Виктор Томенко и Людмила Григоричева на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Кроме того, в Бийске Григоричева занимала пост председателя городского комитета по здравоохранению, была вице-мэром по социальным вопросам.

Потом стала заместителем начальника крайздрава Алтайского края, а также возглавляла Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле с момента его открытия в 2012 году по 2018 год.