Экс-директор крупного медцентра Барнаула стала временным главой алтайского минздрава

До назначения нового министра здравоохранения она будет временно исполнять обязанности руководителя.
Прежнего главу минздрава Сергея Коваленко отправили в отставку в связи с утратой доверия (он обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО).
Людмила Григоричева работала заведующей отделением, главным специалистом областного департамента здравоохранения Павлодарской области Казахстана, добавляет НГА.
Кроме того, в Бийске Григоричева занимала пост председателя городского комитета по здравоохранению, была вице-мэром по социальным вопросам.
Потом стала заместителем начальника крайздрава Алтайского края, а также возглавляла Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле с момента его открытия в 2012 году по 2018 год.