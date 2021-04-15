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Политика

Экс-директор крупного медцентра Барнаула стала временным главой алтайского минздрава

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначил Людмилу Григоричеву первым заместителем министра здравоохранения региона, пишет «Коммерсант».

Людмила Григоричева.
Людмила Григоричева.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

До назначения нового министра здравоохранения она будет временно исполнять обязанности руководителя.

Прежнего главу минздрава Сергея Коваленко отправили в отставку в связи с утратой доверия (он обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО).

Людмила Григоричева работала заведующей отделением, главным специалистом областного департамента здравоохранения Павлодарской области Казахстана, добавляет НГА.

Виктор Томенко и Людмила Григоричева на открытии лечебно-реабилитационного центра &quot;Территория здоровья&quot;.
Виктор Томенко и Людмила Григоричева на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья».
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Кроме того, в Бийске Григоричева занимала пост председателя городского комитета по здравоохранению, была вице-мэром по социальным вопросам.

Потом стала заместителем начальника крайздрава Алтайского края, а также возглавляла Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле с момента его открытия в 2012 году по 2018 год.

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