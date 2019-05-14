Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил авиастроительную корпорацию, производящую Sukhoi SuperJet

До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Из-за дела «Оборонсервиса» Сердюков ушел из Минобороны, но продолжил работать на руководящих должностях, пишет bfm.ru. В частности, в 2015 году его назначили индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».

Мнение эксперта

«Мы можем по-разному относится к Сердюкову, но тут играет фактор нейтрального управленца. По моему мнению, его задача „протаскивать“ непопулярные решения в „Объединенная авиастроительная корпорация“, в том числе и кадровые», — поясняет военный эксперт Олег Желтоножко.

По мнению эксперта, сейчас в российской авиастроительной отрасли, особенно после последних трагических событий, не все в порядке. И именно Сердюков должен стать предвестником больших реорганизационных решений.

«Сердюков сейчас, на мой взгляд, — человек-чистильщик», — подытоживает эксперт, пишет «МК».

Помимо самолетов боевой, транспортной, авиации спецназназначения, корпорация производит в том числе гражданские лайнеры: Sukhoi SuperJet 100, МС 21. Ил-114, Ил-96, CR929.

Что известно о Сердюкове

Анатолий Сердюков с 15 февраля 2007 по 6 ноября 2012 года занимал должность министра обороны России. Получил неоднозначные, иногда очень критичные оценки своей работы на посту главы силового ведомства. Подозревался в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба, однако был амнистирован. С 14 декабря 2015 года Анатолий Сердюков получил назначение в Совет директоров холдинга «Вертолеты России». В июле 2017-го года стал председателем совета директоров ПАО «Роствертол».

Особую скандальную известность Сердюков получил за так и неофициальную связь с подчиненной Евгенией Васильевой, которая получила реальный уголовный срок за крупные хищения в Министерстве обороны России.

Дело

Сердюков был уволен с поста министра обороны РФ осенью 2012 года на фоне расследования дела о масштабных хищениях в его ведомстве.

По версии следствия, имущество министерства продавалось через холдинг «Оборонсервис» по заниженным ценам. Сумма ущерба оценивается в четыре миллиарда рублей. Бывший глава Минобороны проходил в деле в качестве свидетеля.

Дмитрий Медведев в интервью журналистам пяти каналов — Первого, ВГТРК, НТВ, РЕН ТВ и «Дождя» — Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, прокомментировал коррупционный скандал в Минобороны.

Вопрос о том, почему экс-министра Анатолия Сердюкова «до сих пор не сажают, хоть и позорят по телевидению», задала Марианна Максимовская. «Вы его продолжаете хвалить», — подчеркнула журналистка.

Медведев в ответ задал вопрос Максимовской: «А вы считаете, что если человека начинают позорить по телевидению, его после этого надо сразу сажать?»

Дмитрий Медведев,

премьер-министр РФ:

Вернемся в правовое русло. Презумпцию невиновности никто не отменял. Применительно к бывшему министру, что бы там ни говорили, но ему никто обвинения никакого не предъявлял. Он не является участником процесса. Идет следствие. Пусть оно установит истину. Я считаю, что Сердюков в качестве министра обороны работал весьма эффективно. Это заключалось в том, что при Сердюкове, конечно, после принятия решения верховными главнокомандующими — а он работал с двумя верховными главнокомандующими — начались преобразования в армии. Долгожданные и очень сложные. Мы смогли изменить социальный статус военнослужащего…

«Но это не значит, что в деятельности бывшего министра обороны не было ошибок», — резюмировал Медведев.