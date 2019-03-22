Бывший губернатор Алтая пожелал преемнику «пахать как рабу»

Освободивший должность главы Республики Алтай Александр Бердников пожелал назначенному врио руководителя Олегу Хорохордину «пахать как рабу на галерах». Об этом он сказал на церемонии представления Хорохордина 22 марта, пишет «Интерфакс».

В первую очередь Бердников поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность реализовать на родине все, о чем «мечтал с детства». Также он подчеркнул, что региону необходимы молодые и «более продвинутые» кадры.

Александр Бердников,

бывший глава Республики Алтай:

Думаю, Олег Леонидович (Хорохордин — прим.ред.) является представителем таких сил. Всему бывает разумный предел, для меня он наступил. Олег, желаю тебе победы на выборах, уважать местный народ и обычаи, и, прежде всего, пахать как раб на галерах, если люди окажут доверие.

Среди достижений за 13 лет руководства регионом он назвал обеспечение населения газом, запуск аэропорта, преобразование социальной сферы и так далее. Он отметил, что готов служить государству и дальше «в любом качестве».

Хорохордин в свою очередь отметил туристический потенциал Алтая, который «нужно реализовывать в комплексе с инновационными и инфраструктурными преобразованиями».

Олег Хорохордин,

врио главы Республики Алтай:

Призываю всех к сотрудничеству. Впереди очень много задач, будем работать на развитие республики. Я приехал сюда работать.

Напомним, о том, что Александр Бердников сложил полномочия, стало известно 20 марта. В тот же день Владимир Путин назначил врио главы региона уроженца Алтайского края Олега Хорохордина.