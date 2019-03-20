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Политика

Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, об этом он написал на своей странице в Facebook 20 марта.

Глава Республики Алтай Александр Бердников.
Глава Республики Алтай Александр Бердников.
kremlin.ru

Политик отметил, что его отставка является добровольной, она связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу. Александр Бердников подал заявление президенту России Владимиру Путину.

Отметим, что Александр Бердников возглавил регион в январе 2006 года. В 2010 году его полномочия были продлены, а в 2014-м он выиграл всенародные выборы.

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Кто может прийти на смену Бердникову

Слухи об отставке Александра Бердникова начали ходить еще с осени 2018 года. В середине марта 2019 разговоры о том, что глава Алтая сложит с себя полномочия возобновились после того, как зампред Сбербанка прилюдно обвинил губернатора в коррупции.

19 марта стало известно, что руководитель республики улетел в Москву.

На волне всех этих слухов СМИ назвали возможного претендента на пост главы Республики Алтай Александра Бердникова. По данным источников РБК, это уроженец Алтайского края Олег Хорохордин.

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