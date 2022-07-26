Экс-главе Роскосмоса пока не нашлось места в рабочем графике Путина

«Пока встречи с Рогозиным нет в графике», — сказал пресс-секретарь главы государства.
15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».
Вместо него возглавил госкорпорацию Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера.
Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени «займет свое место в строю».
А после увольнения Рогозин рассекретил, как будут летать экипажи к дальним планетам.