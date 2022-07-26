Экс-главе Роскосмоса пока не нашлось места в рабочем графике Путина

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с бывшим главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

«Пока встречи с Рогозиным нет в графике», — сказал пресс-секретарь главы государства.

15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».

Вместо него возглавил госкорпорацию Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени «займет свое место в строю».

А после увольнения Рогозин рассекретил, как будут летать экипажи к дальним планетам.