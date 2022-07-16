16 июля
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Жизнь

Экс-глава Роскосмоса рассекретил, как будут летать экипажи к дальним планетам

Экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что полет межпланетной станции на ядерном буксире будет занимать долгое время, поэтому космонавты будут летать к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжелой ракете, а пристыковываться к станции будут уже в конечной точке маршрута, сообщает РИА «Новости».

Космос, летающая тарелка.
Космос, летающая тарелка.
СС0

По его словам, в текущий момент идет обсуждение целесообразности доставки экипажа в точку, в которую придет буксир, на обычных химических двигателях, с запуском на ракете сверхтяжелого класса.

Рогозин утверждает — это поможет не мучаться людям, которые могли бы лететь год на буксире в одну сторону.

«То есть, грубо говоря, если вы хотите нагнать поезд, вы должны использовать самолет», — утверждает Рогозин.

По его словам, пока не будут разработаны более мощные двигатели, чем те, которые предполагаются к использованию в ядерном буксире «Зевс», экипажам будет удобнее летать на «традиционных средствах», пишет Газета.Ru.

Накануне бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов стал гендиректором «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

Другой указ освобождает Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

В мае Рогозин похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента.

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