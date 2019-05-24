Экс-губернатор Алтайского края объяснил, «кто в Беларуси главный»

Экс-губернатор Алтайского края и экс-посол России в Республике Беларусь Александр Суриков оценил деятельность Михаила Бабича, который заменил его на посту посла. Бабич продержался на должности меньше года.

«Так сложилась его судьба. Наверное, он так и не понял, кто в Беларуси главный. Дело в том, что Бабич в России был большой начальник, руководитель целого округа, Приволжского. А Беларусь — это суверенное, самостоятельное государство, а не Приволжский федеральный округ . Вот это главное, что Бабич так и не понял.», — цитирует Сурикова портал «Народная воля».

«Главный», по мнению Александра Сурикова, «не посол Российской Федерации», «не Суриков главный, не Бабич, не следующий посол, который приедет», а президент Александр Лукашенко.

«И это должен понимать не только российский, но и все другие послы. А российский — в особенности, потому что у России и Беларуси вековые братские связи. Тем более нужно уважать белорусскую власть!», — считает экс-посол.

На вопрос почему Суриков не остался жить в Минске, он сказал, что его родина — Россия, Алтайский край.

«Здесь я имею и земельный участок, и квартиру, и все остальное. И никогда не имел и не буду иметь ни собственности, ни земельного участка за границей, включая и Беларусь», — заключил он.

В апреле стало известно, что Александр Суриков открыл бесплатную юридическую консультацию. В интервью он сказал, что к нему приходят люди, у которых возникает необходимость с ним пообщаться и посоветоваться.

«Посоветоваться по каким-то вопросам, они приходят. Кредитов-то я не выдаю! Приходит человек, мы поговорим, я разъясню, выскажу свой взгляд на ситуацию, может, даже кому-то позвоню. Хотя это сегодня уже не так просто — 13 лет все-таки не был здесь, много связей потерял. Но опыт есть, знания», — рассказал Суриков.