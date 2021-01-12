Экс-мэр Горно-Алтайска за кражу Toyota Land Cruiser заплатит 1,5 млн рублей

Иск прокуратуры к Облогину удовлетворили 11 января 2021 года. Напомним, ранее экс-мэра признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Облогина обвиняли в том, что он в 2012—2013 годах похитил принадлежащий мэрии внедорожник, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще на 107 млн.

«С использованием подложных документов совершил хищение имущества, а именно автомобиля Toyota Land Cruiser 120 Prado (2008 года выпуска), принадлежащего муниципальному образованию», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор Республики Алтай потребовал взыскать с Облогина рыночную стоимость автомобиля. Суд обязал выплатить 1,5 млн рублей в пользу города.

Кстати, в 2019 году прокурор просил 4 года тюрьмы для экс-мэра Горно-Алтайска.