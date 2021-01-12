Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Экс-мэр Горно-Алтайска за кражу Toyota Land Cruiser заплатит 1,5 млн рублей

Суд обязал бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина вернуть деньги за похищенный внедорожник, сообщает республиканская прокуратура.

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин.
Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин.
gornoaltaysk.ru

Иск прокуратуры к Облогину удовлетворили 11 января 2021 года. Напомним, ранее экс-мэра признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Облогина обвиняли в том, что он в 2012—2013 годах похитил принадлежащий мэрии внедорожник, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще на 107 млн.

«С использованием подложных документов совершил хищение имущества, а именно автомобиля Toyota Land Cruiser 120 Prado (2008 года выпуска), принадлежащего муниципальному образованию», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор Республики Алтай потребовал взыскать с Облогина рыночную стоимость автомобиля. Суд обязал выплатить 1,5 млн рублей в пользу города.

Кстати, в 2019 году прокурор просил 4 года тюрьмы для экс-мэра Горно-Алтайска.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость