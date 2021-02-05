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Политика

Экс-глава Славгорода не вернется в мэрское кресло

Алтайский краевой суд признал незаконной отставку с поста главы Славгорода Сергея Горбунова, но обратно на должность он не вернется, сообщила начальник юридического отдела администрации города Нина Сошенко.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
@slavgorod_gorbunov

Иск Горбунова о незаконности освобождения его от должности городским собранием депутатов частично удовлетворен, но в восстановлении в должности главы города Горбунову краевым судом было отказано, приводит слова специалиста «Алтайская правда».

Как уже сообщалось, отстраненный от должности после обвинения в получении взятки Горбунов дважды пытался оспорить решение местных депутатов о его увольнении, но первая инстанция признавала правомерность отставки.

3 февраля апелляционная инстанция изменила решение Славгородского городского суда в пользу истца — увольнение главы города признали проведенным с нарушениями.

Процесс по делу Горбунова еще продолжается. Его обвиняют в получении взятки 6,8 млн рублей от владельца двух фирм, занимающихся продажей угля.

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