Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали полицейские и доставили в суд

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали полицейские за пост в соцсети, пишет ura.ru.

Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, рассказал адвокат Владислав Идамжапов. Но дело в том, что Ройзман не зарегистрирован в этой соцсети.

Перепост сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой он отношения не имеет и не знает, кто это сделал, подытожил адвокат. Таких групп в ВК порядка 20.

Судебное разбирательство состоится 16 марта.

Ранее Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил.

Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда. Ему назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.

Евгения Ройзмана задерживали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Признаки преступления нашли в одном из роликов на YouTube-канале общественника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

* - признан иностранным агентом.