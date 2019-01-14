Экс-посол России в Белоруссии заявил, что русские, украинцы и белорусы по-прежнему братские народы

Бывший посол России в Республике Беларусь и экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков считает, что русские и белорусы «конечно, братские народы». На фоне обострения отношений между странами он считает важным сохранить доброе отношение белорусам к России.

Напомним, незадолго до Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия — не братские государства. «Что ж, будем партнерами», — сказал он.

Александр Суриков считает, что эти слова Лукашенко сказал в запальчивости.

Александр Суриков,

посол России в Республике Беларусь в 2006—2018 годах:

Есть заявления, которые делаются в запальчивом состоянии, скоропалительные. Россия и Республика Беларусь вошли в виток спора о ценах на нефть. Россия пытается прийти к мировым ценам, производит налоговый маневр: снижает экспортный пошлины и одновременно увеличивает налог на добычу полезных ископаемых. Это нанесло удар по Белоруссии, которая получает от нас 24 млн тонн нефти по российским ценам. Весь объем таможенной пошлины остается у них, когда они сами продают нефть дальше. При налоговом маневре, проводимом в России, Белоруссия, соответственно, теряет деньги. И на переработке остается меньше навару, и при реэкспорте 6 млн тонн. Это экономический удар.

Потери Белоруссии к 2024 году могут составить порядка 11 млрд долларов.

По словам Сурикова, «тема-то достаточно скучная, но ей была посвящена встреча глав государств, по итогам которой создана рабочая группа». Суриков считает, что Россия тоже не может «просто так отдавать деньги».

10 января президент Белоруссии заявил, что Россия может потерять его страну как союзника в случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Александр Суриков,

посол России в Республике Беларусь в 2006—2018 годах: