Азаров отметил, что план заключался в переселении националистически настроенных жителей Западной Украины в русскоязычные регионы страны.

Таким образом Киев и Запад стремились ослабить пророссийские настроения на юго-востоке Украины.

«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп <…> Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», — заявил Азаров порталу «Украина.ру».

Он также подчеркнул, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе показывает, что радикалы считают этот город чужим для себя.

Ранее болгарский генерал заявил о скорой капитуляции Украины.