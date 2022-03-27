27 марта
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Политика

Экс-премьер Украины рассказал, как западные спецслужбы вытесняли русскоязычных

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы реализовывали план против русскоязычного населения страны, сообщает РИА «Новости».

ЦРУ, штаб-квартира.
ЦРУ, штаб-квартира.
cia.gov.ru

Азаров отметил, что план заключался в переселении националистически настроенных жителей Западной Украины в русскоязычные регионы страны.

Таким образом Киев и Запад стремились ослабить пророссийские настроения на юго-востоке Украины.

«После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины. В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп <…> Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских», — заявил Азаров порталу «Украина.ру».

Он также подчеркнул, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе показывает, что радикалы считают этот город чужим для себя.

Ранее болгарский генерал заявил о скорой капитуляции Украины.

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