Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве и других тяжких преступлениях

Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Киргизии, предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе в убийстве. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти.

Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы, уточняет агентство.

7 августа спецназ попытался задержать обвиненного в коррупции Алмазбека Атамбаева. Однако попытка переросла в уличные бои с его сторонниками. Сотни демонстрантов заняли круговую оборону у резиденции господина Атамбаева, построили баррикады и забросали спецназ камнями.

8 августа Алмазбек Атамбаев сам вышел к силовикам. Его с эскортом из нескольких полицейских машин доставили в Главное следственное управление, причем маршрут приходилось несколько раз менять: то тут, то там дорогу перекрывали сторонники бывшего президента.

После задержания Атамбаева арестовали до 26 августа, его обвиняют в причастности к коррупции.